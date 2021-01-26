Горно-Алтайск, 26 января 2021, 13:05 — REGNUM В Республике Алтай возобновят проведение спортивных соревнований с соблюдением ряда ограничений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято на заседании оперштаба 25 января.
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По словам главы региона Олега Хорохордина, уже 13 февраля здесь пройдут соревнования «Лыжня России».
«Спортивные состязания в помещениях также разрешены со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора и без присутствия зрителей», — отметил он.
Добавим, что эпидемиологическая ситуация в республике постепенно стабилизируется. Горный Алтай входит в число регионов с наименьшим приростом по коронавирусу. Так, на выходных показатели снижались до однозначных величин.
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