Москва, , 13:04 — REGNUM Третья российская вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная в центре им. Чумакова, выйдет в гражданский оборот в ближайшие месяцы. Об этом сообщил 26 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по профилактике коронавирусной инфекции.

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"Министерство здравоохранения получило документы для регистрации ещё одной вакцины — центра им. Чумакова. Это уже третья разработка наших учёных, и в ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот», — сказал Мишустин.

По его словам, выпуск трёх российских вакцин позволит расширить вакцинацию и сделать её более доступной. Следовательно, защиту от коронавируса получит большее количество граждан страны.