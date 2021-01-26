Москва, , 13:07 — REGNUM По состоянию на 26 января в России действует уже 2711 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«По вакцинации за последние десять дней количество пунктов вакцинации по регионам увеличилось в два раза и составило 2711 пунктов вакцинации. Безусловно, является очень важным доступность в том числе и с применением мобильных пунктов вакцинации», — сказал Мурашко.

По его словам, в гражданский оборот внутри страны на данный момент поступило уже два млн доз вакцины. Поставка ещё двух млн доз вакцины запланирована до конца января 2021 года.