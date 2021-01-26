Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:20 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) подошло к концу голосование за логотип к юбилею города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Первое место по числу голосов заняло изображение «Город с башней на горе». В центре знака изображена сторожевая башня на Лисьей горе. Сооружение обрамляют тёмно-зелёные лепестки каменного цветка.

Голосование проходило на сайте горадминистрации. Знак-победитель получил 32% голосов пользователей. 300-летний юбилей Нижнего Тагила будут праздновать в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге представили логотип Универсиады-2023. Знак был оформлен с оглядкой на супрематизм и конструктивизм.

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