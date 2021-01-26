Москва, , 13:02 — REGNUM Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram пожаловались на сбои в работе приложений, сообщает 26 января сайт Downdetector, который следит за популярными ресурсами.

На сбои в Instagram жалуются жители России, Украины, Эстонии и Финляндии. Чаще всего пользователи сталкиваются с проблемами при загрузке страницы.

Сбои в Facebook наблюдаются у жителей Финляндии, Эстонии, а также в Москве и Санкт-Петербурге. На неполадки при подключении к серверу также пожаловались пользователи мессенджера WhatsApp.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января жители США, Великобритании и Нидерландов пожаловались не сбои в работе Facebook.

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