Великий Новгород, , 13:02 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки выявлено 170 новых носителей коронавирусной инфекции. Это чуть менее того количества, которое выявлялось в регионе в последние дни. В целом с середины января 2021 года идёт снижение суточной заболеваемости.

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Наибольшее число новых заразившихся — 68 человек — обнаружено в Великом Новгороде.

По сведениям регионального оперштаба, с учетом новых данных в регионе выявлено 23 245 случаев заражения за время пандемии. Из числа заболевших выздоровели 21 742 человека, в том числе 509 человек выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Новгородской области скончались 110 человек.

Напомним, до 11 февраля в регионе продлевается режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также неработающих граждан в возрасте от 60 до 65 лет. Решением губернатора разрешается оказание услуг театрами, кинотеатрами и концертными залами, расположенными в Великом Новгороде, при наполняемости зрительного зала не более 50%.

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