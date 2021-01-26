Тбилиси, , 13:06 — REGNUM В течение 2020 года в Грузии умерли 49 074 человека, что на 1,8% больше, чем средний показатель за период с 2015 по 2019 год. Об этом говорится в опубликованном 26 сентября докладе Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения (NCDC) Грузии «Год с COVID-19».

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«В Грузии за первые 10 месяцев 2020 года общее количество людей, умерших от всех причин, уменьшилось на 0,6% по сравнению с 2019 годом. С сентября 2020 года, параллельно с ростом случаев COVID-19, наблюдался рост числа погибших», — говорится в тексте доклада.

По данным NCDC, в Грузии среди пациентов с COVID-19 летальность в среднем составляет 1,1%, но для людей пожилого возраста этот показатель растет. Пациенты в возрасте от 70 до 79 лет, по данным ведомства, умирали в 30% случаев, а более старшего возраста — в 27% случаях.

Стоит отметить, что в конце ноября и начале декабря 2020 года в Грузии были самые высокие показатели по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки. Максимальное значение было достигнуто 5 декабря, когда в течение дня выявили 5450 носителей SARS-CoV-2. 26 января 2021 года в NCDC сообщили, что за последние сутки выявили 1006 случаев заражения.

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