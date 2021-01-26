Джакарта, , 13:01 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 13 094 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По состоянию на 26 января 2021 года в Индонезии подтвердили 1 012 350 носителей коронавируса.

За сутки эпидемия унесла жизни 336 человек. Всего от коронавируса в Индонезии скончались 28 468 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что усилия государства по закупке вакцины против коронавируса продолжаются.

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