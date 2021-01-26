Москва, , 13:06 — REGNUM С начала года количество пациентов с коронавирусной инфекцией сократилось на 11%. Об этом 26 января сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

«В целом мы отмечаем, что количество пациентов, находящихся под наблюдением, в этом году сократилось на 11% Это положительная динамика», — сказал Мурашко.

Что касается пациентов, которым требуется реанимационная помощь, то их число с начала года сократилось на 10%. При этом 80% от всех зараженных находятся на амбулаторном лечении. Сложившаяся динамика позволяет приступить к сворачиванию коек, развернутых для пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Коечный фонд, развернутый в количестве 256 тысяч коек загружен чуть более чем на 70%. Мы уже начали возврат коек к обычному оказанию помощи», — сказал Мурашко.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин: масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» начнётся в феврале