Москва, , 12:56 — REGNUM В феврале 2021 года в России начнётся масштабный выпуск вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Об этом сообщил 26 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по профилактике коронавирусной инфекции.

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"Сейчас массовая вакцинация идёт в основном «Спутником V», в следующем месяце перейдём к масштабному выпуску вакцины «ЭпиВакКорона», — сказал премьер-министр.

Мишустин отметил, что вторая вакцина уже начала поступать в гражданский оборот. На её производство правительство РФ выделило 2 млрд рублей.

Глава правительства также отметил необходимость наращивать производство вакцин.

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