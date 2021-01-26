Саратов, , 13:10 — REGNUM В Саратовской области записаться на прививку от коронавируса можной как в любой поликлинике, так и через портал госуслуг. По состоянию на 18:00 (местное время) 25 января в регионе привили 8 761 человека. Об этом 26 января сообщает облминздрав.

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Из общего числа вакцинированных полностью закончили иммунизацию 2 537 человек. В Саратове количество вакцинированных жителей превысило 5 тыс. человек. На втором и третьем месте — Балаковский и Энгельсский районы соответственно.

ИА REGNUM напоминает, в торговых центрах Саратова стартовала вакцинация населения от COVID-19. Пока вакцинация проводится в «Триумф Молле», также организована иммунизация граждан на предприятиях.

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