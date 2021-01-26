Грозный, , 12:48 — REGNUM В Чечне в течение 2021 года будут созданы 15 учреждений первичного звена здравоохранения. Для улучшения качества предоставляемой медицинской помощи будут построены фельдшерско-акушерские пункты в ряде отдаленных сел, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Мурат Дудаев.

В частности, четыре ФАПа будут реконструированы в Гудермесском районе. Построят медпункты в селе Алпатово в Наурском районе и в посёлках Гикало в Грозном и Примыкание в Аргуне, а также по два — в Шелковском и Грозненском районах.

Сразу три ФАПа появятся в Веденском районе. Здесь систему оказания первой медпомощи усилят в связи с посещением большого числа туристов.

Как напомнили в минздраве, в 2021 году для укрепления первичного звена здравоохранения в Чечню поступили 14 новых автомобилей для медучреждений.