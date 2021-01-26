Йошкар-Ола, , 12:46 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 26 января прививки от коронавируса сделали 2,2 тыс. человек, что составляет 97% от общего числа доз вакцины, поступивших в республику. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Оба компонента вакцины получили 627 жителей республики. Ни у кого из вакцинированных тяжелых осложнений не зарегистрировано.

До 31 января в республику поступит около 10 тыс. доз вакцины, в феврале — еще 15 тыс. доз препарата. Иммунизацию будут проводить в 19 медицинских учреждениях республики.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регион поступило 2292 дозы вакцины. Препарат был распределен по медицинским организациям Марий Эл для проведения вакцинации.

Читайте также: В Марий Эл от коронавируса привьют 60% населения