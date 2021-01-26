Элиста, , 12:46 — REGNUM Ещё 74 жителя Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 26 января.

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В ковидных госпиталях лечение получают 750 пациентов. Состояние 27 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции находятся 4 тыс. 204 жителя республики.

С начала пандемии в Калмыкии установлено 17 тыс. 113 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 14 тыс. 593 пациента, переболевшие COVID-19.

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