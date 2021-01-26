Тюмень, , 12:46 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 152 случая заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 155 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 января коронавирусом заразился 27 501 человек. Выздоровели 25 868 человек, скончался 241 пациент с COVID-19 (на три человека более, чем днём ранее).