Нур-Султан, , 12:44 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству построить в 2021 году 200 новых школ. Об этом глава государства заявил 26 января на расширенном заседании правительства.

Казахстанский лидер отметил, что в республике растет число детей с особыми образовательными потребностями, которые требуют повышенной заботы. Токаев поручил обновить нормативы финансирования с учетом современных потребностей.

Президент напомнил, что в рамках предвыборной программы партии «Нур Отан» («Свет Отечества») обещано построить 800 школ до 2025 года. «Нужно уже сейчас приступить к этой работе», — сказал глава государства.

Отметим, по данным бюро национальной статистики Казахстана, в 2019—2020 учебном году 138 школ работали в три смены. Каждый год трехсменных школ становится на десять больше.