Львов, Украина, , 12:47 — REGNUM Во Львовской области Украины впервые зафиксировали случай заражения хантавирусом. Об этом 25 января заявила главный санитарный врач области Наталия Тимко изданию Zaxid.net.

По её словам, на днях в больницу обратился мужчина с высокой температурой, небольшими кровоизлияниями, сниженным количеством мочи и болью в мышцах. Врачи диагностировали геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Позже исследования подтвердили, что мужчина заразился хантавирусом.

В зависимости от проявлений, заболевание имеет вероятность летального исхода от 12% до 36%. Переносчиками хантавируса являются крысы. Человек может заразиться, если прикоснётся к крысе, или к продуктам её жизнедеятельности. Хантавирус редко передаётся от человека к человеку.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 2779 жителей Украины, а общее количество летальных исходов от заболевания COVID-19 в стране превысило 22 тыс.

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