Оренбург, , 12:42 — REGNUM В Оренбурге в шестиэтажном здании, где планировалось разместить гостиницу «Баку», появится поликлиника. Об этом 26 января депутатам Заксобрания Оренбуржья заявила министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Она подчеркнула, что реализация проекта поликлиники будет происходить в рамках концессионного соглашения. Инвестор найден.

Планируется, что соглашение будет заключено в марте 2021 года. По словам главы регионального минздрава, опыта концессии у Оренбургской области нет. «Я могу сказать, что первая концессионная инициатива в Оренбургской области появилась — это гостиница «Баку». Очень надеюсь, что все пройдет благополучно. В марте месяце эта концессия будет заключена», — сказала Савинова.

Напомним, здание, построенное под гостиницу, расположено в районе плотной жилой застройки «Малая земля». Объект пустует более семи лет.

Стоит отметить, в 2012 году Оренбург выкупил здание у банка «Русь» и передал на баланс области. В 2017 году на объекте были выполнены общестроительные работы, а в 2019 году власти отказалась от идеи размещения в здании поликлиники и вернули объект муниципалитету. Летом 2020 года город снова передал здание области.