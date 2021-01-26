Благовещенск, , 12:41 — REGNUM В Амурской области возбуждены три уголовных дела после обращения родственников погибших от COVID-19 пациентов. Об этом на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году заявил руководитель регионального СУ СКР Станислав Белянский.

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В рамках возбужденных уголовных дел следователи проверяют полноту оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Проводятся экспертизы.

«Надо понимать, что стандарты оказания медицинской помощи в процессе пандемии менялись неоднократно, Минздрав издавал новые стандарты. То есть это экспертизы непростые сами по себе», — цитирует Белянского АСН24.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным портала стопкоронавирус. рф, в Приамурье от COVID-19 скончались ещё три человека. За всё время в области зарегистрировано 134 летальных исхода пациентов с коронавирусом.

Медицинские учреждения Амурской области, используемые в период пандемии в качестве ковидных госпиталей, вернутся к своей штатной работе уже в ближайшее время после проведения тщательной дезинфекции.