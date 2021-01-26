Самара, , 12:42 — REGNUM 279 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 26 января сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 38 861 случаев заражения этой инфекцией. За минувшие 24 часа в регионе скончались десять пациентов с COVID-19: 72-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и почек, 71-летний мужчина, а также 52-летняя, 62-летняя и 77-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 44-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 68-летняя и 73-летняя женщины страдали заболеванием эндокринной системы. Также скончалась 75-летняя женщина с COVID-19. А всего в области скончались 792 таких пациента.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 35 874 человек, в том числе 261 человек за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 25 января в регионе было выявлено 283 случаев заражения коронавирусом.