Ханты-Мансийск, , 12:39 — REGNUM В Югре до 28 февраля продлён режим самоизоляции для отдельных категорий граждан. Данное решение принято 26 января в ходе заседании регионального оперативного штаба.

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Самоизоляция продлена для беременных женщин, пенсионеров старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Югре число заражений коронавирусом составило на 26 января 46 734 случаев. Излечились 43 298 человек, 648 пациентов с COVID-19 скончались.