Липецк, , 12:35 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 26 января.

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Всего в регионе было зарегистрировано 358 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 16 тыс. 197 человек.

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