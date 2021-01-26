Липецк, , 12:33 — REGNUM В Липецкой области 26 января подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 20 тыс. 182 положительных теста.

За весь период наблюдения 16 тыс. 197 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 137 — за последние сутки. 358 человек скончались.

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