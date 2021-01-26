Омск, , 12:32 — REGNUM За сутки в Омской области умерли пять человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили ИА REGNUM 26 января в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в Омской области от COVID-19 умерли 1064 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января жертвами COVID-19 стали семь жителей региона.

Напомним, по состоянию на 26 января в Омской области выявлен 36 321 носитель коронавируса, выздоровели 23 189 человек.

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