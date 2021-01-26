Саранск, , 12:31 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1955 года рождения поступила в Республиканскую клиническую больницу им. С.В.Каткова с диагнозом «новая коронавирусная инфекция, тяжелая форма». Осложнение — двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. В числе сопутствующих патологий — хронический холецистит.

В Республиканской клинической больнице №4 умерла женщина 1938 года рождения, которой был поставлен аналогичный диагноз, в качестве осложнения указана двусторонняя субтотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание — ишемическая болезнь сердца.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 130 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 января в регионе выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне были выявлены 82 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 15 657 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2455 человек.

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