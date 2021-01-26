Бали, Индонезия, , 12:30 — REGNUM Экологическая активистка с индонезийского острова Бали стала одним из докладчиков программы Time 100 Talks, сообщает CNN Indonesia.

По данным источника 19-летняя жительница Бали Мелати Вийсен стала докладчиком на программе, где обсуждалось влияние пандемии на экономические, политические, климатические и экологические события в мире. Беседа длилась больше часа.

На программе Мелати Вийсен объяснила роль детей и молодежи в сохранении окружающей среды.

Мелати вместе с сестрой Изабель инициировала движение по уборке мусора на Бали, к которому присоединились 20 тысяч добровольцев, которым удалось собрать 65 тонн мусора. Они также сотрудничают с 350 бизнесменами на острове Бали, чтобы постепенно сократить использование пластиковых пакетов и одноразовых стаканчиков.

В 2018 году Мелати и Изабель Вийсен включили в список самых влиятельных подростков мира по версии журнала Time.

Time 100 Talks — это серия мероприятий журналаTime, на которых представители разных областей освещают глобальные проблемы.