Екатеринбург, , 12:32 — REGNUM Помещения в здании кинотеатра «Заря» (Екатеринбург) намерены продать. Соответствующее объявление выставлено на сервисе объявлений «Авито».

Собственник предлагает покупателям 990 кв. м. на первом этаже здания на Уралмаше. Стоимость помещений — 55 млн рублей. В частности, площади можно использовать под организацию ресторана или медицинского центра, считает продавец.

Также предлагается арендовать помещения площадью 859 кв. м. Стоимость аренды составит 570 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурга закрыли старейший кинотеатр города «Салют».

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