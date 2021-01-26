Екатеринбург, 26 января 2021, 12:32 — REGNUM Помещения в здании кинотеатра «Заря» (Екатеринбург) намерены продать. Соответствующее объявление выставлено на сервисе объявлений «Авито».
Собственник предлагает покупателям 990 кв. м. на первом этаже здания на Уралмаше. Стоимость помещений — 55 млн рублей. В частности, площади можно использовать под организацию ресторана или медицинского центра, считает продавец.
Также предлагается арендовать помещения площадью 859 кв. м. Стоимость аренды составит 570 тыс. рублей в месяц.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурга закрыли старейший кинотеатр города «Салют».
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