Кемерово, , 12:28 — REGNUM На марке, которая была выпущена к 300-летию Кузбасса, изображен официальный логотип празднования юбилея региона. В регион уже поступило 8 тысяч экземпляров. С сегодняшнего дня, 26 января, они появятся в почтовых отделениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в кемеровском правительстве.

К 300-летию Кузбасса выпущены марка и конверт Администрация правительства Кузбасса

«Эта почтовая марка будет напоминать владельцам о важном событии — 300-летии Кузбасса. Она станет украшением коллекций филателистов и подарком для получателей корреспонденции по всему миру», — отметил губернатор Сергей Цивилёв.

В торжественном мероприятии спецгашения марки приняли участие губернатор Сергей Цивилев, директор регионального Управления федеральной почтовой связи Константин Мазуров, представители Администрации Правительства Кузбасса и сообщества филателистов региона. Онлайн-гостями стали главы городов и муниципальных образований.

К выпуску юбилейной почтовой марки также изданы конверты первого дня с изображением памятника Михайле Волкову на фоне угольного карьера.

Стоимость марки — 56 рублей, конверта — 15 рублей.