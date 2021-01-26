Челябинск, , 12:28 — REGNUM В посёлке АМЗ на территории Челябинска выявлена нелегальная свалка снега. Об этом сообщает городской комитет дорожного хозяйства.

В частности, сотрудники комитета получили соответствующую жалобу. Уже направлены письма в администрацию Советского района, а также городское управление экологии и природопользования и управление развития и благоустройства городской среды.

В структуре напоминают, что весь снег временно складируется на улице Героев Танкограда, 12П. А жителей чиновники просят сообщать в комитет о нелегальных снежных кучах.