Курск, , 12:27 — REGNUM В Курской области 26 января зарегистрировано 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 25 тыс. 392 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 22 тыс. 345 пациентов, в том числе 127 — за последние сутки. Скончались 355 человек.

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