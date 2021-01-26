Саранск, , 12:26 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 26 января выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне были выявлены 82 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 15 657 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 78 человек, всего с начала пандемии выздоровели 13 072 жителя Мордовии. 130 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики. Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2455 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 25 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 1614 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2154 человек.