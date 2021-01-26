Москва, , 12:22 — REGNUM Компания «Роснефть» опровергла информацию, опубликованную в статье агентства Reuters, в которой утверждалось, что акционерное общество якобы намерено привлечь в проект «Восток Ойл» инвестиции международных нефтетрейдеров в обмен на поставки нефти, и о рисках санкций. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

«15 января 2021 года на сайте Reuters была опубликована статья о проекте «Восток Ойл», которая содержит недостоверную информацию, дискредитирующую проект и деятельность компании и наносящую ущерб ее деловой репутации», — говорится в сообщении на сайте компании

В пресс-службе акционерного общества подчеркнули, что «Роснефть» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с нормами российского и международного права, корпоративных стандартов и в интересах своих акционеров. Также отмечается, что «Восток Ойл» не попадает под действие санкционных ограничений, а «предположение обратного является дискредитирующим и вводящим в заблуждение общественность».

«В связи с явной дезинформацией, затрагивающей проекты компании и её партнеров, ПАО «НК «Роснефть» требует удалить данную информацию с сайта и опубликовать извинения в отношении недостоверной информации», — добавили в компании.

Кроме того, «Роснефть» оставляет за собой право обратиться в суд для защиты деловой репутации.