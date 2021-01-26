Чита, , 12:21 — REGNUM В Забайкалье, несмотря на предпринимаемые усилия по благоустройству территорий, до сих пор регистрируют заметные случаи вандализма. Этой проблеме в региональном департаменте по развитию муниципальных образований была посвящена встреча с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Главы муниципальных образований часто жалуются на разрушения площадок. Было принято решение провести встречу с региональным министерством ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи для обсуждения вопроса и решения об установке камер видеонаблюдения на благоустроенных территориях», — пояснил руководитель профильного ведомства Павел Волжин.

Он также напомнил, что в 2020 году из-за вандализма детская площадка в Пади Лапочкина перенесена на КСК. Также в газете «Северная правда» в 2019 году писали о том, что в селе Чара Каларского района были сломаны детские площадки.

Участники совещания отметили необходимость провести заседание межведомственной комиссии, на котором будут затронуты вопросы по сохранению благоустроенных площадок, сделанных в 2019 и 2020 годах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, неутешительные итоги новогодних праздников подвели в мэрии Читы: среди горожан оказалось много вандалов, пострадало не только казённое имущество, но и многочисленные уличные украшения.

К примеру, за эти праздники испорчено 25 пар коньков, которые бесплатно выдавались в прокате на площади им. Ленина, сломаны замки от 31 ячейки для хранения вещей, а накануне открытия Ледового городка вандалы повредили одну из ледяных скульптур.

Читайте также: Новогодний вандализм в Чите: «сточили» 25 пар коньков, сломали убранство