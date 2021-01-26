Нур-Султан, , 12:21 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ужесточить ответственность вузов за нарушение академической честности и коррупцию. Об этом глава государства заявил 26 января на расширенном заседании правительства.

Он отметил, что правительство продолжает сокращать количество вузов, которые предоставляют некачественное образование. Казахстанский лидер сказал, что против министерства образования и науки идет информационная компания.

Токаев добавил, что качественные вузы необходимо укреплять. В частности, в республике необходимо модернизировать 15 базовых региональных вузов. Президент поручил до 1 июля предоставить план преобразования этих вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2019 года министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что читательская и математическая грамотность взрослого населения республики оказалась существенно ниже среднего уровня.

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