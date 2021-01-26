Москва, , 12:32 — REGNUM Предложения о платных услугах, которые якобы оказывают трудовые инспекторы, исходят от мошенников. Об этом сообщает 26 января пресс-служба Роструда.

В ведомстве отметили, что в российских регионах участились случаи, когда гражданам предлагают оплатить услуги «государственных инспекций труда». Однако в действительности Роструд и инспекции труда не оказывают никаких услуг за плату.

«Обращаем внимание, что такие предложения от имени Роструда являются мошенничеством», — подчеркнули в Роструде.

В ведомстве добавили, что пользуются почтовыми сервисами домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru, тогда как домен rostrud. online не имеет к Роструду никакого отношения. Работодателей призвали быть бдительными и сообщать о мошенниках правоохранителям.

Читайте также: Банк России: телефонные мошенники стали представляться сотрудниками МВД