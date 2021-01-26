Ульяновск, , 12:13 — REGNUM В Ульяновской области выявлено ещё 235 случаев заражения SARS-CoV-2, также зарегистрирован ещё один летальный исход. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 26 января, в Ульяновской области официально подтверждено с начала пандемии 42 763 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 235.

Вылечились 39 029 пациентов, что составляет 91,27% от общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки победил болезнь 231 человек.

При этом в Ульяновской области умер ещё один пациент с коронавирусом. Всего в пандемию от COVID-19 умерли 576 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ожидают крупную партию доз вакцины от COVID-19 — транш в объёме 18,9 тыс. доз. На иммунизацию записались 24 тыс. жителей. Иммунизация будет проводиться в 15 центрах вакцинации.

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