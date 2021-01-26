Оренбург, , 12:12 — REGNUM В Оренбургской области за сутки зафиксирована смерть шести человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Стоит отметить, с начала января в регионе ежедневно фиксируется смерть носителей коронавируса: за сутки — от трех до шести случаев. С начала пандемии в Оренбуржье жертвами заболевания стали 453 человека.

С конца марта выявлено 33 250 фактов заражения коронавирусом. Излечились 29 468 человек.

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