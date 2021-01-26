Мурманск, , 12:08 — REGNUM За последние сутки список больных COVID-19 в Мурманской области пополнили 203 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Наибольшее число новых ковид-пациентов выявили в областном центре — 96. Инфекция продолжает распространяться в Кандалакшском районе (+22), Мончегорске (+20), Печенгском районе (+17) и других муниципальных образованиях региона.

Как сообщало ИА REGNUM, прививку от COVID-19 сделали уже более 3,5 тысячи жителей Мурманской области.