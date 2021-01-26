Тольятти, Самарская область, , 12:08 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил разобраться с качеством горячей воды в Тольятти, а также пересчитать плату за предоставление некачественной услуги. Об этом 26 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании в областном правительстве. По словам губернатора, от жителей города поступает «запредельное» количество жалоб на качество горячей воды.

«Разберитесь досконально. Должен быть проведён перерасчёт за некачественную услугу для населения. В кратчайшие сроки найдите и устраните причину», — поручил Дмитрий Азаров главе Тольятти Сергею Анташеву.

По словам Анташева, сейчас предприятия жилищно-коммунального хозяйства с Роспотребнадзором начали расследование по поступающим жалобам.

Глава региона поручил министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства также подключиться к решению данной проблемы.

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