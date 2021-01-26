Черкесск, , 12:06 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки был зафиксирован еще один случай смерти пациента, перенесшего COVID-19. Общее число случаев летального исхода достигло 50. Это по-прежнему самый низкий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.

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За все время пандемии в республике заразились коронавирусом 17 225 жителей. За последние недели отмечается снижение темпов прироста заразившихся. Так, по данным оперштаба на 26 января, за минувшие сутки было подтверждено 74 положительных теста.

Проходят лечение в госпиталях в настоящее время 740 пациентов. Остальные заболевшие находятся дома под наблюдением медиков. Выздоровели за все время 15 548 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии получили прививки от коронавируса уже 966 человек. Еще 2 тыс. жителей записались на вакцинацию.