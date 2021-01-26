Москва, , 12:05 — REGNUM Гражданина Австрии, генерального директора компании «Экоком» Оливера Кайзера задержали в Москве. Об этом 26 января сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Тверского суда столицы.

По данным агентства, в суд поступило ходатайство Главного следственного управления МВД РФ об избрании меры пресечения гражданину Австрии. Его обвиняют по п. б, ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).

Читайте также: Мусорный экоцид в Подмосковье

Компания «Экоком» занимается рекультивацией мусорного полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в СМИ появилась информация о факте несанкционированной обработки отходов на территории, расположенной возле полигона ТКО «Кучино».

Читайте ранее в этом сюжете: На закрытом полигоне в Подмосковье могут незаконно обрабатывать отходы