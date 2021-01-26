Оренбург, , 12:05 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 175 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 0,53%, сообщает 26 января Управление Роспотребнадзора по региону.

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С конца марта в Оренбуржье зафиксировано 33 250 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 1687,6 случаев COVID-19.

С начала пандемии оренбургские лаборатории исследовали 1 143 153 теста на коронавирус, в том числе более 1,5 тыс. — за последние сутки.

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