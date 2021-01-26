Красноярск, , 12:04 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 января в оперштабе края.

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 2216 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в регионе скончались 25 пациентов с диагнозом COVID-19.

Напомним, по состоянию на 26 января в крае выявлено 54 863 носителя коронавируса, выздоровели 50 505 человек.

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