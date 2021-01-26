Салехард, , 12:00 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 79 случаев.

Основные очаги заражения на 26 января в ЯНАО: Новый Уренгой — 14; Ноябрьск — 16; Надымский и Пуровский районы — по 7.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 26 января 35 282 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 30 672 человека, 373 пациента с COVID-19 скончались (на два человека более, чем днём ранее).