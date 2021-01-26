Нижний Новгород, , 12:00 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 26 января выявили 461 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 488 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 82 086 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За минувшие сутки выписаны 476 человек, всего выздоровел с начала пандемии 74 381 нижегородец.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 12 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2046 человек. Накануне сообщалось о 16 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 6538 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. За сутки число доступных для лечения пациентов с коронавирусом мест в больницах сократилось почти на 800 единиц. Кислородом обеспечены 3,7 тыс. коек, 859 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции несколько снизился и составляет 0,98. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда за резко сократился за счет сворачивания мест инфекционного профиля, на утро 26 января остаются свободными 23% коек.