Черкесск, , 11:58 — REGNUM В Карачаево-Черкесии участниками вакцинации против COVID-19 стали уже 966 жителей. Активными темпами идет запись на прививку, сообщили 25 января в региональном оперативном штабе.

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«По данным на утро 25 января, в Карачаево-Черкесии от коронавируса привились 966 человек. Ещё более 2000 жителей КЧР, среди которых и целые трудовые коллективы, изъявили желание провести вакцинацию», — говорится в сообщении оперштаба.

Среди привитых в том числе сотрудники Карачаево-Черкесского филиала ПАО «РусГидро». Первая группа из десяти человек получила прививку в Карачаевской центральной районной и городской больнице. Их самочувствие оценивается как хорошее.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в республике в настоящее время открыты 13 пунктов вакцинации. В ближайшее время Карачаево-Черкесия получит 17 тыс. доз вакцины от коронавируса. За год будут привиты порядка 200 тыс. человек.

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