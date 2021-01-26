Пермь, , 11:57 — REGNUM В Пермском крае за сутки зафиксировано 19 смертей носителей коронавируса. В десяти случаях причиной летального исхода названа коронавирусная инфекция, в девяти — сопутствующие заболевания. Об этом 26 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

С начала пандемии в Прикамье от коронавирусной инфекции умерли 1395 человек. Еще 1034 человека, чей тест на коронавирус оказался положительным, скончались от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в регионе с конца марта выявлен 38 361 случай заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье выявлено 292 новых случая заражения коронавирусом