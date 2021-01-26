Новосибирск, , 11:56 — REGNUM Подозреваемому по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам новосибирцу предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Напомним, что ранее в регионе было возбуждено уголовное дело по факту призыва к массовым беспорядкам.

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«Продолжается расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Новосибирска, возбуждённого по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ («Призывы к массовым беспорядкам»), — уточнили в ведомстве. — Фигуранту предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, и по ходатайству следователя судом в отношении последнего избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий».

Следователи устанавливают обстоятельства преступления, расследование дела взято на личный контроль руководителем следственного управления.