Красноярск, , 11:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 324 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 января в оперштабе региона.

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Всего на сегодняшний день в Красноярском крае выявлено 54 863 носителя коронавируса. Выздоровели 50 505 человек, в том числе за сутки коронавирус победили 294 жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в регионе был выявлен 321 носитель коронавируса, выздоровели 319 человек.

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