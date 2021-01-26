Уфа, , 11:55 — REGNUM Серийного убийцу обвиняют в убийстве 11-й жертвы в 2001 году в Башкирии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, весной 2001 года стражи порядка получили информацию об исчезновении 16-летней девушки. Тело пропавшей жительницы Дуванского района с признаками насильственной смерти было обнаружено осенью того же года в лесу около села Улькунды. Тогда следователи не смогли установить личность подозреваемого.

В прошлом году стражи порядка вновь допросили родственников и свидетелей потерпевшей. Они обратили внимание на серию из десяти убийств, которые были сопряжены с изнасилованиями, и на два покушения, которые были совершены в Свердловской области с 1998 по 2003 годы. За эти преступления в 2005 году виновного приговорили к пожизненному лишению свободы.

Отмечается, что следователи установили причастность обвиняемого 45-летнего жителя города Новоуральска Свердловской области к совершенному преступлению: он дал признательные показания.

По версии следствия, в мае 2001 года в дневное время обвиняемый ехал на своей автомашине «ВАЗ-21 051» через село Месягутово. В это время он заметил девушку рядом с автовокзалом и предложил ее подвезти. Девушка приняла это предложение. Следователи считают, что фигурант уголовного дела заехал в лес и, угрожая холодны оружием, изнасиловал ее и убил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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